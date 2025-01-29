Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Nuray Sert için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Sert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdülhamit Gül ile eski Bakan İsmet Yılmaz katıldı.

Nuray Sert'in cenazesi, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.