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Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı
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AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert, Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene üst düzey siyasi isimler de katıldı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Nuray Sert için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Sert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdülhamit Gül ile eski Bakan İsmet Yılmaz katıldı.

Nuray Sert'in cenazesi, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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