Nur Sürer, Sinema Hayatını Anlattı

Oyuncu Nur Sürer, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin (İFSAK) 66. yıl sezon açılış etkinlikleri kapsamında "Hayatım ve Sinema" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Derneğin Beyoğlu'ndaki merkezinde düzenlenen söyleşide Sürer, yoksul bir ailenin içinde büyüdüğünü belirterek, annesinin kendisinin yetişmesinde önemli bir etkisinin olduğunu söyledi.

Erden Kıral'ın yönettiği ve Orhan Kemal'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmiyle sinemaya adım atan Sürer, bu filmin sinema hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

"Erden Kıral'ı ve Tuncer ağabeyi hayatım boyunca hep minnetle andım"

Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanan Sürer, şanslı bir sanatçı olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Tuncel Kurtiz, İsveç'ten Türkiye'ye gelmişti. Onunla tanıştık ve ben ona, 'Ağabey, bu filmde iyi oyuncular olsun.' diyordum. Ben de çekimler sırasında izleyici olarak orada yer alacaktım. O dönem sanatçılar, 'olumsuz kadın rolleri' oynamak istemezlerdi. Bazı genç oyuncular, bu filmdeki role önce 'evet' demişlerdi, fakat daha sonra bu rolü oynamak istemediler. Böylece film, kadın oyuncusuz kaldı. Tuncer buna çok sinirlendi ve 'Bu rolü Nur oynayacak.' dedi. Ben de ona, 'Nur kim?' sorunca, "Sen oynayacaksın!' dedi. Sinema hikayem böylece başlamış oldu. Bundan dolayı Erden Kıral'ı ve Tuncer ağabeyi hayatım boyunca hep minnetle andım."

Sürer, filmin çekim sürecinin kendisi için çok önemli bir anlama sahip olduğunu da ifade ederek, "Film, Erden Kıral'ın ikinci filmiydi. Orada filmin ilk sahnesi bittikten sonra 'stop' dendi ve bu kelimeyi ilk defa burada duydum. Erden ve Tuncer ağabey bana doğru geldiler. Ben, 'Galiba bu işi beceremedim' diye düşünürken, birden ikisi de bana sarılarak tebrik ettiler. Bu benim hayatımın en önemli anlarından birisiydi. Anladım ki bir şeyleri becerebilmişim. İşin tuhaf kısmı o film birçok ödül aldı. Fakat ben bu filmi 12 Eylül nedeniyle yıllar sonra izleyebildim." diye konuştu.

"Oynadığım filmlerde elimden geldiği kadar seçici olmaya çalıştım"

Sinema sektörünün geçmişte oldukça zor şartlarda işler üretmeye çalıştığını aktaran usta oyuncu, şunları kaydetti:

"Benim sinemaya başladığım zamanlarda sette 16 kişiyle çalışırdık. Çektiğimiz filmlerin bazıları da sansüre takılırdı. 'Sabah' filmi, ismi değişip 'Bir Gün Hikayesi' olarak çekildikten 1,5 sene sonra yayınlanabilmişti. Ben hikayesi iyi olan filmlerde oynamak için çok mücadele ettim. Bundan dolayı da bir süre gelen teklifleri reddettim. Oynadığım filmlerde elimden geldiği kadar seçici olmaya çalıştım. Diziler için de aynı hassasiyeti gösteriyorum. Buna hala dikkat etmeye çalışıyorum."

Nur Sürer, sinemanın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kendimi sinemanın içinde inanılmaz derecede bağımsız hissediyorum. Bu benim için çok önemli. Onat Kutlar'ın benimle ilgili çıkan övgü dolu bir yazısı vardı. Kutlar, o yazısında Erden Kıral'a teşekkür ediyordu. Ben o vesileyle şahane bir iş yaptığımı, sinemanın benim için doğru bir tercih olduğunu anladım. Çok mutluyum ve iyi ki oyuncu olmuşum diyorum. Sinema, hayatımdaki en kıymetli hediyedir." diye konuştu.

Etkinler 11 Ekim'e kadar devam edecek

Bu yıl 66. yılını kutlayan İFSAK tarafından gerçekleştirilen ve "Gençlere Açık Çağrı" sergisi ile başlayan etkinler, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Bugün Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük'ün katılımıyla "Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar" paneli, 9 Ekim'de Barbaros Kayan moderatörlüğünde "İlham Veren Portföyler" programı, 10 Ekim'de Gülbin Özdamar Akarçay ve Ezgi Bakçay ile "Görme İdeolojileri ve Fotoğraf" paneli, 11 Ekim'de Taylan Bağcı ile "Pinhole Workshop", yönetmen Coşkun Aşar'ın katılımıyla "Koudelka Aynı Nehirden Geçmek" filminin gösterimi ve ardından Aşar ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlik haftası yine 11 Ekim'de Agop Ezgilioğlu ile Beyoğlu'ndan Karaköy'e gece fotoğrafı gezisiyle sona erecek.