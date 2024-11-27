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Numan Kurtulmuş, KKTC Meclisi Önceki Başkanı Zorlu Töre ile Bir Araya Geldi

Numan Kurtulmuş, KKTC Meclisi Önceki Başkanı Zorlu Töre ile Bir Araya Geldi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile veda ziyareti vesilesiyle Ankara'da bir araya gelerek, Kıbrıs davasındaki işbirlikleri ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkı için sürecek mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Töre ile bir araya geldiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı süresince parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkısı ve Kıbrıs davasındaki öncü rolü dolayısıyla kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hukuku, refahı ve mutluluğu için Türkiye olarak çalışmalarımızı ve mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel
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