Numan Kurtulmuş: "İnsanlığın Ortak Emaneti Olan Yetimlerimize El Uzatmayı Ortak Vazifemiz Sayıyoruz"

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Köklü vakıf geleneğimizden ve medeniyetimizin birikiminden aldığımız güçle; yetimlerimizin güvenle büyüdüğü, eğitimle geliştiği ve umutla yarınlara baktığı imkanları, tüm vicdan sahipleriyle birlikte artırmak için gayretimizi sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayının 15'inci gününü, sorumluluklarımızı yeniden hatırlamamıza vesile olan Yetimler Günü olarak idrak ediyoruz. Her biri insanlığın ortak emaneti olan yetimlerimize el uzatmayı, onları asla yalnız bırakmamayı ortak vazifemiz sayıyoruz. Merhamet; dayanışmaya, adalete, paylaşmaya ve korumaya dönüşmesi gereken bir ahlak çizgisidir. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daim kılacak kalıcı çözümleri; aileyi, toplumu ve kurumları güçlendiren adımlarla birlikte çoğaltacağız. Köklü vakıf geleneğimizden ve medeniyetimizin birikiminden aldığımız güçle; yetimlerimizin güvenle büyüdüğü, eğitimle geliştiği ve umutla yarınlara baktığı imkanları, tüm vicdan sahipleriyle birlikte artırmak için gayretimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, yetimleri koruyup kollayan tüm hayırseverlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyor; evlatlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: ANKA