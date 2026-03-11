Haberler

Bakan Bayraktar, Edf Ceo'su Fontana ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te EDF CEO'su ile nükleer santral projeleri ve Küçük Modüler Reaktör teknolojileri hakkında görüşerek somut adımlar atma kararı aldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te EDF CEO'su Bernard Fontana ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni nükleer santral projeleri ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerinde atabileceğimiz ortak adımları ele aldık. Bu alanda somut adımlar atmaya karar verdik. Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda, uluslararası şirketlerle teknoloji ve yatırım odaklı iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Arne Slot'tan stat atmosferi ve Galatasaray hakkında çarpıcı itiraf

Üst üste yaşanan hezimetin ardından neler dedi neler
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var