Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) işbirliğiyle Deprem Anı ve Yangın Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kayseri AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından tatbikat öncesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversite personeline temel afet bilinci eğitimi verildi.

Deprem anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye yöntemlerinin anlatıldığı eğitimin ardından, senaryo gereği yapılan deprem uyarısıyla birlikte katılımcılar, binayı hızlı ve güvenli şekilde boşaltarak acil toplanma alanına geçti.

Tatbikatın bir diğer ayağı ise NNYÜ kampüsünde yer alan Seniye Özhamurkar Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.