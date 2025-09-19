Nügürcük Köyü Yaylası Karla Beyaza Büründü
Olur ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin Nügürcük Köyü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürü sahipleri, otlatmaya çıkardığı hayvanlarını yağışın başlamasıyla birlikte ağıllara götürdü.
