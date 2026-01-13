Haberler

Rusya'nın Novokuznetsk kentindeki doğum hastanesinde 9 bebek öldü

Rusya'nın Novokuznetsk şehrindeki bir doğum hastanesinde, enfeksiyon nedeniyle 9 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanenin faaliyetleri durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan Novokuznetsk şehrindeki bir doğum hastanesinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kemerovo Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Novokuznetsk kentindeki doğum hastanesinde 1 Aralık-11 Ocak tarihlerinde doğan 17 bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bebeklerde enfeksiyon teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 9'unun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hastanenin faaliyetlerinin hijyenik ve epidemiyolojik durum nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ve hastanenin denetlendiği belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
