Novi Sad'ta sundurmanın çöktüğü saatte 16 kişi için anma töreni yapıldı

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NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazada ölen 16 kişi için anma töreni düzenlendi.

"Öğrencilerin" çağrısıyla sabah saatlerinde kentin üç ayrı noktasında toplanan binlerce kişi, yağmur altında sessizce istasyona yürüdü.

Kortejlerde "öğrencilerin" talebi üzerine siyasi sembol ve pankart taşınmadı.

Belgrad'dan gelen motosikletli bir grup ile Temerin'den yürüyerek gelen vatandaşlar da anmaya katıldı.

İstasyon önündeki tören, sundurmanın çöktüğü saat olan 11.52'de başladı.

Katılımcılar, her kurban için 1 dakika olmak üzere 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu sırasında her dakika, üzerinde hayatını kaybedenlerin isimleri yazılı kalp şeklinde bir balon gökyüzüne bırakıldı.

"Öğrenciler", istasyonun önüne her kurban için birer çelenk ve kırmızı kalp olmak üzere 16 çelenk ve 16 kalp bıraktı.

Vatandaşlar da olay yerine çiçek bırakıp mum yaktı. Her yıl 11.52'de ülkedeki tüm şehirlerde kurbanlar için bir araya gelineceği ifade edildi.

Anma törenleri ülkenin farklı şehirlerinde de düzenlendi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişi ölmüştü.

Kazanın ardından hükümete karşı 2 yıl boyunca belirli aralıklarla, sorumluluğu bulunanların cezalandırılması, istasyon yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Protestolar, 25 Ekim'deki erken genel seçimde Öğrenci Listesi'nin parlamentoda tek başına hükümet kurmaya yetecek 140 sandalye kazanmasıyla eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) iktidarının sona ermesiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA