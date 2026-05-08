Haberler

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde, Türk mutfağının tanıtıldığı '2. Gastronomi Festivali' gerçekleştirildi. Festivalde Türk yemekleri ikram edilirken, bölgedeki kültürel etkileşim vurgulandı.

NOVİ Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinde, Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Novi Pazar Turizm ve Otelcilik Okulu, Novi Pazar Belediyesi ve Sırbistan'daki Türk şirketlerinin organizasyonunda yer aldığı "2. Gastronomi Festivali" kapsamında katılımcılara Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu ev sahipliğinde hazırlanan Türk mutfağı lezzetleri, festivale katılanların beğenisini kazandı.

Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, burada yaptığı konuşmada, gastronominin sadece bir mutfak sanatı değil, aynı zamanda halklar arasında dostluk ve anlayışı güçlendiren önemli bir diplomasi aracı olduğunu ifade etti.

Peşmen, Novi Pazar'ın kültürlerin buluştuğu bir bölge olduğunu belirterek, "Bizler de Türkiye olarak köklü mutfak kültürümüzü ve zengin gastronomi mirasımızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Festivale katılmak üzere Türkiye'den gelen Antalya ve Kahramanmaraş ekiplerimize de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarışmaların da yapılacağı festival, 10 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi