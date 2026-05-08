Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı

NOVİ Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinde, Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Novi Pazar Turizm ve Otelcilik Okulu, Novi Pazar Belediyesi ve Sırbistan'daki Türk şirketlerinin organizasyonunda yer aldığı "2. Gastronomi Festivali" kapsamında katılımcılara Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu ev sahipliğinde hazırlanan Türk mutfağı lezzetleri, festivale katılanların beğenisini kazandı.

Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, burada yaptığı konuşmada, gastronominin sadece bir mutfak sanatı değil, aynı zamanda halklar arasında dostluk ve anlayışı güçlendiren önemli bir diplomasi aracı olduğunu ifade etti.

Peşmen, Novi Pazar'ın kültürlerin buluştuğu bir bölge olduğunu belirterek, "Bizler de Türkiye olarak köklü mutfak kültürümüzü ve zengin gastronomi mirasımızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Festivale katılmak üzere Türkiye'den gelen Antalya ve Kahramanmaraş ekiplerimize de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarışmaların da yapılacağı festival, 10 Mayıs'ta sona erecek.