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Norveçli telekom şirketi Telenor'un, Myanmar'da insanlığa karşı suçlara dahli soruşturuluyor

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Norveç polisi, ülkenin telekom şirketi Telenor'a yönelik, Myanmar'daki faaliyetleri sırasında insanlığa karşı suçlara katılmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.

Norveç polisi, ülkenin telekom şirketi Telenor'a yönelik, Myanmar'daki faaliyetleri sırasında insanlığa karşı suçlara katılmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.

Norveç polisi basına yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de askeri darbenin yaşandığı dönemde Myanmar'da faaliyet gösteren Telenor'a ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Telenor'un o dönem Myanmar'daki askeri yönetimle müşteri verilerini paylaştığına dair bulguların olduğuna işaret edilen açıklamada, müşterilere ait telefon görüşmeleri ve konum bilgilerinin paylaşılmasının insan hakları ihlalleri kapsamında olup olmadığının soruşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, polisin Telenor'un başkent Oslo'daki merkezinde arama yaptığı belirtilirken, şirketin Myanmar'daki faaliyetleri sırasında insanlığa karşı suçlara katılmış olabileceği şüphesiyle araştırılacağı ifade edildi.

Telenor ise Norveç makamlarıyla işbirliği içerisinde hareket edeceği yönünde açıklamada bulunurken, o dönem Myanmar'daki çalışanlarının tutuklanma, işkence ve daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle askeri yönetimin taleplerine uymak zorunda kaldığını belirtti.

Bu arada, Telenor, Myanmar'daki faaliyetlerini 2022'de tamamen sonlandırmıştı.

Kaynak: AA
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