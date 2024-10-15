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Norveç'ten Zonguldak'a Seyir Halindeki Gemi Makine Arızası Geçirdi

Norveç'ten Zonguldak'a Seyir Halindeki Gemi Makine Arızası Geçirdi
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Norveç'ten Zonguldak'a çimento taşıyan 'BLUE CIMENT 1' isimli gemi, Anadolu Hisarı önlerinde makine arızası yaparak sahile temas etti. Kurtarma römorkörleri tarafından Türkeli Demir Sahası'na çekilerek emniyete alındı.

Norveç'ten Zonguldak'a seyir halindeyken Anadolu Hisarı önlerinde makine arızası yapan ve sürüklenerek sahile temas eden gemi kurtarılarak Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Norveç'ten Zonguldak'a seyir halinde olan 134 metre boyundaki çimento taşıyan "BLUE CIMENT 1" isimli geminin İstanbul Boğazı Anadolu Hisarı önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Sürüklenerek sahile temas eden gemi için "KURTARMA-8" ve "KURTARMA-11" römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Makine arızası yapan gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 römorkörümüz eşliğinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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