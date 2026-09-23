Norveç kamu yayıncısı NRK, İsrail'in Eurovision katılımına dair endişesini EBU'ya taşıdı

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Norveç'in kamu yayın kuruluşu NRK, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına ilişkin endişelerini aktardığı mektubu Avrupa Yayın Birliğine (EBU) gönderdiğini duyurdu.

NRK Kültür Editörü Jostein Olseng, yaptığı yazılı açıklamada, Norveç'in kamu yayın kuruluşu olarak İsrail ile ilgili endişelerini ifade ettikleri mektubu EBU'ya ilettiklerini belirtti.

İsrail'in Eurovision'a katılımı konusunda endişeli olduklarını aktaran Olseng, "Seyirci oylamasının en iyi şarkıdan ziyade hangi ülkeye destek verildiğini yansıttığından şüpheleniyoruz. İzleyiciler de en iyi şarkının değil de çıkarların daha çok etkin olduğunu düşünebilir." ifadelerini kullandı.

Olseng, Eurovision'da kural değişikliğine gidilerek, yarışmayı kazanan ülkenin savaş veya ciddi güvenlik riski içinde olması halinde organizasyona ev sahipliği yapamayacağı kararının da EBU'ya iletilen geri bildirimler sonucunda alındığını kaydetti.

İsrail'in katılımcılar arasında yer alması nedeniyle 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İrlanda 2027'de de yarışmaya katılmayacağını açıklamış, İspanya da Eurovision'a katılmamayı planladığını duyurmuştu.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA