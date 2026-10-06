Haberler

Norveç hükümeti elektrikli scooter yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarmayı önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Norveç hükümeti elektrikli scooter yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarmayı önerdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç hükümeti, çocuk ve gençlerde yaralanma vakalarındaki artışı gerekçe göstererek elektrikli scooter yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarma önerisinde bulundu. Ulaştırma Bakanlığı, teklifin kamuoyu görüşüne sunulması için Norveç Devlet Karayolları İdaresi'ne talimat verdi.

OSLO, 6 Ekim (Xinhua) -- Norveç hükümeti, çocuklar ve gençler arasında görülen yaralanma vakalarındaki keskin artışı gerekçe göstererek elektrikli scooter kullanımında yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarma önerisinde bulundu.

Norveç Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, teklifin kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla Norveç Devlet Karayolları İdaresi'ne talimat verildiği belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Kamzy Gunaratnam, elektrikli scooter kazalarına karışanların çoğunlukla 12 ila 16 yaş arasında olduğuna dikkat çekerek, ciddi boyuttaki kazaları azaltmak için daha güçlü önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Devlet Karayolları İdaresi'nden yapılan değerlendirmede, küçük yaştaki sürücülerin trafik bilgisinin sınırlı olması nedeniyle karmaşık durumların üstesinden gelmekte ve diğer yol kullanıcılarıyla güvenli şekilde etkileşim kurmakta zorlandıklarına dikkat çekildi. 14 ve 15 yaşlarındaki sürücülerin ise yüksek hız ve riskli sürüş kaynaklı kazalara daha sık karıştığı kaydedildi.

Birden fazla Avrupa ülkesinin an itibarıyla daha yüksek yaş sınırları uyguladığını kaydeden Gunaratnam, Norveç'teki birçok kiralama şirketinin de kullanıcılar için en az 15 veya 16 yaş şartı koştuğunu ifade etti.

Norveç'teki mevcut kurallara göre 15 yaş altındaki sürücülerin kask kullanması ve sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu. Hükümet, daha kapsamlı kask zorunluluklarını ve yasadışı elektrikli scooter'lara yönelik önlemleri de değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

Sadece Fatma Betül değilmiş! İşte paraları iade edenlerin sayısı
Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı iller 30 dereceyi görecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

ABD'den gelen veri altının seyrini değiştirdi
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor

İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı