Norveç hükümeti elektrikli scooter yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarmayı önerdi

OSLO, 6 Ekim (Xinhua) -- Norveç hükümeti, çocuklar ve gençler arasında görülen yaralanma vakalarındaki keskin artışı gerekçe göstererek elektrikli scooter kullanımında yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarma önerisinde bulundu.

Norveç Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, teklifin kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla Norveç Devlet Karayolları İdaresi'ne talimat verildiği belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Kamzy Gunaratnam, elektrikli scooter kazalarına karışanların çoğunlukla 12 ila 16 yaş arasında olduğuna dikkat çekerek, ciddi boyuttaki kazaları azaltmak için daha güçlü önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Devlet Karayolları İdaresi'nden yapılan değerlendirmede, küçük yaştaki sürücülerin trafik bilgisinin sınırlı olması nedeniyle karmaşık durumların üstesinden gelmekte ve diğer yol kullanıcılarıyla güvenli şekilde etkileşim kurmakta zorlandıklarına dikkat çekildi. 14 ve 15 yaşlarındaki sürücülerin ise yüksek hız ve riskli sürüş kaynaklı kazalara daha sık karıştığı kaydedildi.

Birden fazla Avrupa ülkesinin an itibarıyla daha yüksek yaş sınırları uyguladığını kaydeden Gunaratnam, Norveç'teki birçok kiralama şirketinin de kullanıcılar için en az 15 veya 16 yaş şartı koştuğunu ifade etti.

Norveç'teki mevcut kurallara göre 15 yaş altındaki sürücülerin kask kullanması ve sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu. Hükümet, daha kapsamlı kask zorunluluklarını ve yasadışı elektrikli scooter'lara yönelik önlemleri de değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua