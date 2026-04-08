Espen Barth Eide: İran ve ABD Arasındaki Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyorum

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İran ve ABD arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, diplomasiye bir şans verildiğini vurguladı ve diyalog çabalarını övdü.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Eide, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran ve ABD arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu, dünyanın tehlikeli bir gerilimin eşiğinde olduğu bir anda diplomasiye bir şans veriyor. Pakistan'ı, Türkiye ve Mısır ile birlikte, diyalog için yürüttüğü yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı takdir ediyorum."

Hürmüz Boğazı üzerinden trafiğin güvenli ve hızlı bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak ve bu geçici ateşkesi İran'ın nükleer programını da güvenilir biçimde ele alan kalıcı bir çözüme dönüştürmek, artık önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA
