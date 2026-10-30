Norveç Başbakanı Store, Frederiksen'le Putin görüşmesindeki ayrılığı ele aldı

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OSLO, 30 Ekim (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Store perşembe günkü görüşmede, Norveç ve Finlandiya'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ortak telefon görüşmesi konusundaki görüş ayrılığını ele aldıklarını söyledi.

Store, perşembe günü Norveç'te yayın yapan ekonomi gazetesi Dagens Naeringsliv'e yaptığı açıklamada, Frederiksen ile iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ancak Putin ile görüşme konusunda farklı değerlendirmelere sahip olduklarını belirtti.

Salı günü Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Putin arasında gerçekleştirilen 90 dakikalık telefon görüşmesi hakkında görüş ayrılığı yaşandığı bildirildi. Frederiksen, görüşmenin Danimarka ve diğer Avrupalı müttefiklerle koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirilmesini eleştirdi.

Bu eleştiriye karşı çıkan Store ise görüşme öncesinde önemli ortakları ve müttefikleriyle istişare ettiklerini, görüşmenin ardından da kendilerine bilgi verdiklerini belirtti.

Norveç Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Putin ile telefon görüşmesi, 20 Ekim'de Oslo'da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna ile istişare halinde gerçekleştirildi. Görüşmede, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar ile Avrupa'da barış ve istikrarın teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Store ve Stubb'ın görüşmeye Avrupa'nın tamamını temsilen değil, kendi ülkelerinin liderleri sıfatıyla katıldıkları da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua