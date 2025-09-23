Norveç Başbakanı'ndan Filistin Devleti'ne Destek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Store, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konferansta yer almasına izin verilmemesini "adaletsizlik" şeklinde değerlendiren Store, ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi nedeniyle toplantıya video bağlantısıyla katılmak durumunda kalan Abbas'ın asil bir duruş sergilediğini söyledi.

Store, toplantının Filistin Devleti'nin tanınması açısından "tarihi bir zirve" olduğunu belirterek, "Gazze'deki durum felaket. Filistin halkı kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Bu nedenle Norveç geçen yıl İspanya, İrlanda ve Slovenya ile birlikte Filistin Devleti'ni tanıdı. Geçen yıl, bu hafta ve bugün açıklanan tanıma kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ülkesinin Filistin'e destek vermeye devam edeceğini aktaran Store, BM'nin 80 yıldır milletlerin ailesi olduğunu ve Filistin'in de bu ailenin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.