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Eğitim Gücü Sen'den açıklama

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Kilis'ten İstanbul'a resen atanan sözleşmeli öğretmen hakkında mahkeme, aile birliğinin korunması ilkesini gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

EĞİTİM Gücü Sen tarafından açılan davada, norm fazlası olduğu gerekçesiyle Kilis'ten İstanbul'a resen atanan sözleşmeli öğretmen hakkında mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığı bildirildi.

Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kilis Merkez'de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan sendika üyesi eğitim çalışanı, norm kadro fazlası olması gerekçesiyle eşi ve çocuğunun yaşadığı Gaziantep ili dikkate alınmaksızın İstanbul'un Kartal ilçesine atanmıştı. Söz konusu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Eğitim Gücü Sen tarafından açılan davada, Gaziantep 5. İdare Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Mahkeme, 2026/377 Esas sayılı dosyada verdiği kararda; Anayasa'nın 41. maddesinde güvence altına alınan aile birliğinin korunması ilkesi ile çocuğun üstün yararının idari işlemlerde gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda, öğretmenin aile durumunun dikkate alınmadan yapılan atama işleminin hukuka aykırılık taşıdığı değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme ayrıca, dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğini belirterek yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi."

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim Gücü Sen, eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünü, çalışma huzurunu ve kazanılmış haklarını korumaya yönelik hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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