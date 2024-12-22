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Noel pazarına saldırı ile ilgili ihbar geçen yıldan gelmiş

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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarında meydana gelen saldırının şüphelisi hakkında geçen yıl Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne ihbar yapıldığı bildirildi.

Almanya'da Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisi hakkında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) geçen yıl ihbarda bulunulduğu bildirildi.

"PEK ÇOK İPUCU GİBİ BU DA CİDDİYE ALINDI"

BAMF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz mevsiminin sonlarında dairemiz, sosyal medya kanalları aracılığıyla Magdeburg'daki saldırının sorumlusu olduğundan şüphelenilen kişi hakkında bir ihbar aldı. Pek çok ipucu gibi bu da ciddiye alındı." ifadelerine yer verildi.

BAMF'nin doğrudan bir soruşturma makamı olmadığı belirtilen açıklamada, bilgi veren kişinin doğrudan sorumlu makamlara yönlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, bunun dışında bireysel durumlar hakkında yorum yapılamayacağının anlayışla karşılanması istendi.

"KAMU GÖREVLİLERİYLE ÇEŞİTLİ TEMASLARI, HAKARETLERİ VE TEHDİTLERİ VARDI"

10 yıldır Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanlığı yapan Holger Münch ise ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, BKA'nın Kasım 2023'te Suudi Arabistan vatandaşı bir erkek hakkında ihbar aldığını doğruladı. Münch, ihbar sonrası bir soruşturma başlatıldığına dikkati çekerek, "Bunun üzerine Saksonya-Anhalt polisi de gerekli soruşturma tedbirlerini aldı. (Hakkında ihbarda bulunulan Suudi Arabistanlı kişinin) Ayrıca kamu görevlileriyle çeşitli temasları, onlara hakaretleri ve bazen de tehditleri vardı. Ancak şiddet suçlarıyla tanınmıyordu." ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ VE 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANMIŞTI

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Noel pazarına saldırı ile ilgili ihbar geçen yıldan gelmiş
Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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