Haberler

Aziz Sancar ve ekibi, beyin tümörü tedavisinde TMZ ve EdU kombinasyonunu etkili buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz Sancar ve ekibi, glioblastoma tedavisinde temozolomid ile EdU molekülü kombinasyonunun tümör baskılama etkisini artırarak hayatta kalma oranlarını belirgin şekilde iyileştirdiğini keşfetti.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi, glioblastoma (GBM) tedavisinde kullanılan temozolomid (TMZ) ile "EdU" adlı molekül kombinasyonunun tümör baskılama etkisini artırdığını ve hayatta kalma oranlarına belirgin biçimde katkı sağladığını tespit etti.

North Carolina Üniversitesinden aralarında Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da bulunduğu araştırmacılar, TMZ ile EdU kombinasyonunun yetişkinlerde görülen en agresif birincil beyin tümörü olarak tanımlanan glioblastoma tedavisindeki etkinliğine ilişkin deneyler yaptı.

TMZ ve EdU'nun birlikte kullanımı, laboratuvarda üretilen üç farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denendi.

Çalışmada, DNA'ya katılan EdU molekülünün hücre tarafından "hasar" olarak algılandığı ve bu sayede hücrenin molekülü dışarı atarak DNA'yı onarmaya çalıştığı görüldü.

Tek başına TMZ veya EdU molekülü tedavisine göre ikisinin birlikte kullanımının, tedavilerde tümörün baskılanma etkisini artırdığı gözlenen çalışmada, söz konusu kombinasyonun yaşam süresine belirgin biçimde katkı sağladığı tespit edildi.

Hayvan deneylerinde EdU'nun ağırlıklı olarak tümör hücrelerinde toplandığı, molekülün tek başına ya da TMZ ile birlikte kullanıldığında dokularda hafif ve geçici etkilere yol açabildiği ve karaciğer ya da böbreklerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı belirlendi.

EdU molekülünün tekrar tekrar DNA'ya girmesi durumunda, tümörlü hücrenin sürekli bir "döngüye" girerek ölebileceği ve bu özelliğin glioblastomada tedavi aracı olarak değerlendirilebileceği aktarıldı.

Glioblastomanın standart tedavisinin cerrahi sonrası radyoterapi ve DNA'yı etkileyen TMZ olduğu belirtilen çalışmada, standart tedaviye rağmen ortalama yaşam süresinin yaklaşık 12 ay seviyesinde seyrettiği ifade edildi.

Bulgular, EdU'nun, glioblastoma tedavisinde halihazırda kullanılan TMZ ile birlikte değerlendirilmesi için klinik öncesi (preklinik) güçlü veriler sunuyor.

Ancak, hastaların tedaviye verdiği yanıtların farklılık gösterebilmesi nedeniyle, hasta temelli ve kişiye özgü modellerin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor