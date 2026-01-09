Aziz Sancar ve ekibi, beyin tümörü tedavisinde TMZ ve EdU kombinasyonunu etkili buldu

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi, glioblastoma (GBM) tedavisinde kullanılan temozolomid (TMZ) ile "EdU" adlı molekül kombinasyonunun tümör baskılama etkisini artırdığını ve hayatta kalma oranlarına belirgin biçimde katkı sağladığını tespit etti.

North Carolina Üniversitesinden aralarında Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da bulunduğu araştırmacılar, TMZ ile EdU kombinasyonunun yetişkinlerde görülen en agresif birincil beyin tümörü olarak tanımlanan glioblastoma tedavisindeki etkinliğine ilişkin deneyler yaptı.

TMZ ve EdU'nun birlikte kullanımı, laboratuvarda üretilen üç farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denendi.

Çalışmada, DNA'ya katılan EdU molekülünün hücre tarafından "hasar" olarak algılandığı ve bu sayede hücrenin molekülü dışarı atarak DNA'yı onarmaya çalıştığı görüldü.

Tek başına TMZ veya EdU molekülü tedavisine göre ikisinin birlikte kullanımının, tedavilerde tümörün baskılanma etkisini artırdığı gözlenen çalışmada, söz konusu kombinasyonun yaşam süresine belirgin biçimde katkı sağladığı tespit edildi.

Hayvan deneylerinde EdU'nun ağırlıklı olarak tümör hücrelerinde toplandığı, molekülün tek başına ya da TMZ ile birlikte kullanıldığında dokularda hafif ve geçici etkilere yol açabildiği ve karaciğer ya da böbreklerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı belirlendi.

EdU molekülünün tekrar tekrar DNA'ya girmesi durumunda, tümörlü hücrenin sürekli bir "döngüye" girerek ölebileceği ve bu özelliğin glioblastomada tedavi aracı olarak değerlendirilebileceği aktarıldı.

Glioblastomanın standart tedavisinin cerrahi sonrası radyoterapi ve DNA'yı etkileyen TMZ olduğu belirtilen çalışmada, standart tedaviye rağmen ortalama yaşam süresinin yaklaşık 12 ay seviyesinde seyrettiği ifade edildi.

Bulgular, EdU'nun, glioblastoma tedavisinde halihazırda kullanılan TMZ ile birlikte değerlendirilmesi için klinik öncesi (preklinik) güçlü veriler sunuyor.

Ancak, hastaların tedaviye verdiği yanıtların farklılık gösterebilmesi nedeniyle, hasta temelli ve kişiye özgü modellerin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.