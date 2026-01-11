Haberler

Norveç Nobel Komitesi: Nobel Barış Ödülü devredilemez

Güncelleme:
Norveç Nobel Komitesi, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a devretme talebine olumsuz yanıt verdi. Ödülün iptal edilemeyeceği ve paylaşılamayacağı vurgulandı.

Komiteden yapılan açıklamada, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunularak, "Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz veya başkalarına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza kadar geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Ödül verme kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, komitenin ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri veya söylemleri hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

Machado: Nobel Barış Ödülü'nü Trump ile paylaşmak istiyorum

Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim'de 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Machado'ya verdiğini duyurmuştu.

Machado, 5 Ocak'ta Fox News'e verdiği röportajda Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşmak istediğini ve Venezuela'ya yönelik askeri müdahale için kendisine bizzat teşekkür etmek istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kendisine vermek istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için "büyük bir onur" olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
