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NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde zeytinlikleri fosfor bombalarıyla yaktı

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NNA'ya göre, ateşkese rağmen hava ve topçu saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde zeytinlik ve narenciye bahçelerini fosfor bombalarıyla ateşe verdi. Saldırılarda Yukarı Nebatiye, Beni Hayyan, Kantara ve Hiyam beldeleri ile Sur'daki Zıbkin Vadisi hedef alındı.

Lübnan'ın güneyine ateşkese rağmen hava ve topçu saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, fosfor bombalarıyla zeytinlikleri ve narenciye bahçelerini ateşe verdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Yukarı Nebatiye, Beni Hayyan ve Kantara beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da Hiyam, Yahmur Şakif ve Mansuri beldeleri ile Sur ilçesindeki Zıbkin Vadisi'ne saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Mecdel Zun ve Büyut es-Seyyad çevresindeki zeytinlikler ile narenciye bahçelerini fosfor bombalarıyla ateşe verdi.

Mecdel Zun beldesinde İsrail ordusu büyük çaplı bir patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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