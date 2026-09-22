NKÜ Şarköy MYO, Edirne Gastronomi Festivali'nde iki altın madalya ve kupa kazandı

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, 3. Uluslararası Edirne Gastronomi Festivali'nde iki altın madalya ve bir kupa kazandı.

Şarköy MYO Aşçılık Programı öğrencileri Mehmet Eren Hasırcı ve Orçun Emirhan Kılınç, Öğretim Görevlisi Furkan Burak Ünal'ın koçluğunda hazırlıklarını sürdürdükleri festivalde üç farklı kategoride yarıştı.

Öğrenciler, Restoran Tatlı Tabağı ve Restoran Başlangıç Tabağı kategorilerinde altın madalya elde etti. Öğrenciler ayrıca En İyi Üniversite kategorisinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Kosova, Yunanistan, Arnavutluk ve Romanya'nın yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı festivalde öğrenciler, NKÜ'yü temsil etti.

Şarköy MYO yönetimi, öğrencileri ve danışman öğretim görevlisini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA