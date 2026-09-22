Haberler

NKÜ Şarköy MYO, Edirne Gastronomi Festivali'nde iki altın madalya ve kupa kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NKÜ Şarköy MYO Aşçılık Programı öğrencileri, 3. Uluslararası Edirne Gastronomi Festivali'nde Restoran Tatlı Tabağı ve Restoran Başlangıç Tabağı kategorilerinde iki altın madalya kazandı. Öğrenciler ayrıca En İyi Üniversite kategorisinde üçüncülük kupası aldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, 3. Uluslararası Edirne Gastronomi Festivali'nde iki altın madalya ve bir kupa kazandı.

Şarköy MYO Aşçılık Programı öğrencileri Mehmet Eren Hasırcı ve Orçun Emirhan Kılınç, Öğretim Görevlisi Furkan Burak Ünal'ın koçluğunda hazırlıklarını sürdürdükleri festivalde üç farklı kategoride yarıştı.

Öğrenciler, Restoran Tatlı Tabağı ve Restoran Başlangıç Tabağı kategorilerinde altın madalya elde etti. Öğrenciler ayrıca En İyi Üniversite kategorisinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Kosova, Yunanistan, Arnavutluk ve Romanya'nın yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı festivalde öğrenciler, NKÜ'yü temsil etti.

Şarköy MYO yönetimi, öğrencileri ve danışman öğretim görevlisini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dikkat çeken Meclis karnesi! Rakamlar tek tek ortaya çıktı

Vekilin karnesi dikkat çekti: 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi...
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası