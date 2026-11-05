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NKÜ İlahiyat Fakültesinin düzenlediği 7. uluslararası sempozyum Tekirdağ'da başladı

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NKÜ İlahiyat Fakültesinin düzenlediği 7. uluslararası sempozyum Tekirdağ'da başladı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin düzenlediği 7. Uluslararası Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu başladı. Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyumda tarihi kaynaklar, dini metinler ve toplumsal kurumlar ele alınacak; program yarın sona erecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

NKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Taşan, yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın Rumeli'ye açılan önemli bir konuma sahip olduğunu anlattı.

Osmanlı döneminde Balkanların asırlarca adalet içinde yönetildiğini aktaran Taşan, sempozyumda tarihi kaynakların, dini metinlerin, toplumsal kurum ve kuruluşların araştırıldığını belirtti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de kentin dini ve kültürel hayatına katkı sunan isimleri tanıtarak, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Şehirlerin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını belirten Keskin, "İslam medeniyetindeki şehirler tevhit ve güven fikri merkezli bir düzen anlayışını temel alır." dedi.

Keskin, Osmanlı'nın asırlarca Balkanlar başta olmak üzere gittiği her yerde bu anlayışı benimsediğini dile getirdi.

Şehirlerin tarihi ve kültürel kimliğinin oluşumunda inanç ve değerlerin belirleyici rolüne dikkati çeken Keskin, "Bir şehrin kimliği onun coğrafi sınırları, mimari yapıları, ekonomik yapısıyla ölçülemez. Şehre asıl ruhunu veren, asırlar boyu harmanlanan inançlar, değerler, gelenekler ve bu değerlerin buluşturduğu kültürel mirastır. Her şehrin arkasında o şehri oluşturan bir inanç ve kültür iklimi mevcuttur. Her şehir bir medeniyetin mührüdür." diye konuştu.

Programa, Rektör Vekili Murat Taşan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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