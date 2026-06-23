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Tekirdağ NKÜ öğrencilerinden "Zamansız Şıklığın Yorumu" sergisi

Tekirdağ NKÜ öğrencilerinden 'Zamansız Şıklığın Yorumu' sergisi
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Zamansız Şıklığın Yorumu' sergisi, Rektörlük Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergide giyim tasarımları yer alıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı "Zamansız Şıklığın Yorumu" sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerinin hazırladığı sergi, Öğretim Görevlisi Sema Özhan'ın danışmanlığında hayata geçirildi.

Rektörlük Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta kurdele kesiminin ardından davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı tasarımları inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergide, öğrencilerin hazır giyim alanındaki bilgi ve becerilerini yansıtan tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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