Nizip'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki ana arterler ve sokaklarda buzlanma riskine karşı yoğun tuzlama ve kar küreme faaliyeti gerçekleştirirken, iş makineleri ise ulaşımın aksadığı kırsal mahalle yollarına müdahale ediyor.

Nizip Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm araç ve personelin sahada görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahalle yollarının açık tutulması ve buzlanmaya karşı önlem alınması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı kaydedildi.