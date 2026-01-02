Haberler

Nizip'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri, tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yüksek kesimlerdeki kırsal mahalle yollarını açık tutmak için gece gündüz çalışıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki ana arterler ve sokaklarda buzlanma riskine karşı yoğun tuzlama ve kar küreme faaliyeti gerçekleştirirken, iş makineleri ise ulaşımın aksadığı kırsal mahalle yollarına müdahale ediyor.

Nizip Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm araç ve personelin sahada görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahalle yollarının açık tutulması ve buzlanmaya karşı önlem alınması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia