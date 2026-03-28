Nizip'te çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, yağma ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarla bu kişileri yakaladı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, son bir hafta içerisinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, yağma ve dolandırıcılık suçlarından arana 25 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz