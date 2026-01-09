Haberler

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 18 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 18 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var