Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 18 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel