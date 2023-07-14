Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ilahiler okundu. Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı ve 15 Temmuz gazisi Cevdet Sunay Özaslan'ı evinde ziyaret etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Hacı Aynzilha Kara Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu.

Programı katılan Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum müdürleri, daha sonra Nizip Şehitliği'ne geçerek, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Çağlar ile Sarı, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Cevdet Sunay Özaslan'ı evinde ziyaret etti.

Özaslan, burada gazetecilere 15 Temmuz günü milletin bir kez daha ülkesine ve devletine sahip çıktığını söyledi.