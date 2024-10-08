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Nizip-Karkamış Kara Yolunun Yüzde 80'i Tamamlandı

Nizip-Karkamış Kara Yolunun Yüzde 80'i Tamamlandı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip-Karkamış kara yolunun yapımında %80 ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor ve 2025 Eylül'ünde tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı devam eden Nizip- Karkamış kara yolunun yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Şahin, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yol yapım çalışmasının aralıksız devam ettiğini ve yolun yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını aktaran Şahin, "Yolumuza güvenli bir seyir ve fiziksel konfor sağlayacak son asfalt tabakası olan aşınma tabakasının 5 santimetre kalınlık imalatına ise devam ediliyor. Tamamlanan kısımlarında çift yönlü ulaşım servisi sağlanan yolumuzu 2025 Eylül'üne kadar tamamlayıp tümüyle hizmete alıyor olacağız. Duble yolumuzun Nizipli ve Karkamışlı hemşehrilerimize şimdiden hayırlar getirmesini diliyor, güvenli be huzurlu seyirler, yolculuklar diliyorum."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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