Nizip Belediyesi Trafik Yoğunluğunu Azaltmak İçin Köprülü Kavşak Çalışması Başlattı

Nizip Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunu azaltmak için köprülü kavşak çalışması başlatıldı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalışmaların Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Nizip adliyesi ve otogar bağlantısında projelendirildiğini ifade eden Sarı, "Köprülü Kavşak inşaatı öncesi servis yolu yapım çalışmalarını başlattık. Böylelikle verilen bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor ve ilçemiz için her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda başlatmış olduğumuz köprülü kavşağımız tamamlanınca Yunus Emre Mahallemiz, otogar ve adliye bağlantılarımızdaki trafik hem daha güvenli olacak, hem de bölgedeki trafik yoğunluğu azalmış olacak. Nizip'imize hayırlı olsun inşallah." dedi.