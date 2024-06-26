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Belediye başkanının aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesi Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı otomobil, kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Danimarka uyruklı Rami Ali Surul'a çarptı. Yabancı uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, Başkan Doğan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nizip Belediyesi'nden yapılan açıklamada hayatını kaybeden şahsın aşırı alkollü olduğu ve yola atladığı ifade edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı ve kişi hayatını kaybetti. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinin Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı 27 AGU 194 plakalı otomobil, Alanya Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Surul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından sürücü Ali Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YABANCI UYRUKLU ŞAHIS AŞIRI ALKOLLÜYDÜ"

Nizip Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Ali Doğan'ın kurumla ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere kendisine tahsis edilen 27 AGU 194 plakalı resmi araç ile seyir halindeyken Alanya- Antalya kara yolu üzerinde bir yayaya çarpmak suretiyle trafik kazasına karıştığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi; "Görgü tanıkları ve şahitlerin resmi ifadelerinde aşırı alkollü olduğu ve yola kontrolsüz atladığı ifade edilen yabancı uyruklu yaya, maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim kazanın akabinde, adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda Sayın Belediye Başkanımız serbest bırakılmış ve sağlığı iyi durumdadır. Yaşanan üzücü kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu şahsa Allah'tan rahmet dileriz."

Kaynak: AA / Güncel

Nizip Belediyesi Gaziantep Danimarka Ali Doğan Antalya Alanya Nizip Trafik Kazaları Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ayhan Mustafa:

Aşırı alkoluydu....nasıl anladın.. Adam ol adam .. Sayin kanun adamları hani herkes eşit sartlari vardi kanunlar esitti..Baskan cinayet işlemiş. Niye serbest..

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Sebastian Szymanski:

Hız sınırları çercevesinde gidiyorsa ve sahış karayolunda karşıdan karşıya geçiyorsa pek suçlu durumda değil gibi.

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Zor Hayat:

Madem aşırı alkollüydü aniden nasıl yola fırlayabilmiş

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