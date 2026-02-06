Haberler

Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan deprem mesajı

Güncelleme:
Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depremlerin sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir hafıza ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Acı kayıpların derin izler bıraktığını belirterek hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Doğan mesajında, 6 Şubat depremlerinin sadece bir tarih değil, bir hafıza ve sorumluluk olduğunu belirtti.

Felaketin derin izler bıraktığını vurgulan Doğan şunları kaydetti:

?"O gece sadece binalar yıkılmadı; hayatlar yarım kaldı, ocaklar söndü. 6 Şubat'ta zaman durdu. Acının ne olduğunu biz yaşadık, kayıbın ne demek olduğunu biz öğrendik. Çünkü bu topraklarda kaybettiklerimiz sadece bir sayı değil, birer evlat, anne, baba ve yarım kalan hayatlardır. ?Bu yüzden unutmadık, unutturmayacağız. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
