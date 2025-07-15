Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Doğan, "Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı dün gibi hafızalarımızda yerini koruyor. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz diken FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerini lanetliyorum." dedi.