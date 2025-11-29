Haberler

Niyazi Koyuncu'dan 'Uy Aha' Şarkısı Hakkında Açıklama

Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, sosyal medyada paylaşılan bir video sonrası kardeşinin şarkısının kullanımıyla ilgili yapılan hukuki başvuruya dair açıklamalarda bulundu. Aile, sürecten önceden haberdar olmadıklarını ve başvurunun geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

NİYAZİ KOYUNCU'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, 'Uy aha' adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaşan Salim Kalfa hakkında, 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin sosyal medya hesabından ailesi adına yazılı açıklama yaptı. Koyuncu, ilgili başvurudan haberdar olmadıklarını ve hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kazım Koyuncu dostları, sevenleri ve yol arkadaşları; bugün sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla, Kazım'ın bir eserinin kullanımıyla ilgili bir hukuki başvurunun yapılmış olduğunu öğrendik. Aile olarak bu süreçten önceden haberdar olmadığımızı ve konuyu söz konusu video sayesinde fark ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz. Kazım'ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. O, hayatı boyunca sevgiyi, dayanışmayı ve iyiliği büyütmeye çalıştı; biz de ailesi olarak aynı hassasiyeti taşımak zorundayız. Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz. Kazım'ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir. Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur. Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kazım'ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını büyüten herkes bizim için değerlidir. Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz. Kazım Koyuncu ailesi adına, saygılarımızla"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
