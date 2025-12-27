Haberler

HSK'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına asliye ceza mahkemesinin bakacağına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin davaların asliye ceza mahkemelerinde görülmesine karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesindeki "nitelikli dolandırıcılık" suçunun yargılamasının asliye ceza mahkemelerinde yapılacağına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Birinci Dairesinin kararına göre, 25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle "nitelikli dolandırıcılık" suçuna bakacak asliye ceza mahkemelerinin ihtisas durumu daire tarafından görüşüldü.

Daire, bu suçtan açılacak davaların ağır ceza mahkemeleri yerine asliye ceza mahkemelerinde görülmesine ve dosyaların buna göre tevzi edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı