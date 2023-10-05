Nişantaşı'nda lüks AVM'de korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikteki balkondan yola düşen genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Nişantaşı'nda akşam saatlerinde bir genç, lüks bir alışveriş merkezinin metrelerce yüksekteki balkonundan yola düştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nişantaşı'nın lüks alışveriş merkezlerinden birinde, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek katının balkonuna çıkan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten AVM'nin tabelasının üstüne ardından da yola düştü. Genci görenler vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerinde büyük panik yaşandı. Kısa sürede AVM'nin önüne gelen sağlık ekipleri, isminin C.D. olduğu öğrenilen 23 yaşındaki genci ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevreyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AVM'ye girişlere bir süre izin verilmedi.

"Balkona gitti ve direkt atladı"

Gencin son anlarını gördüğünü söyleyen Halil Nehir isimli vatandaş, "Ben yukarıda alışverişe çıktım, bir şeyler alacaktım. Önümde biri kafasını sallayarak yemek katına çıktı. Önümde gidiyordu. Ben de balkona gideyim dedim. O da balkona gitti ve direkt atladı hiç düşünmeden. Aşağıda kurmuş yukarı çıktığı gibi direkt atladı. Ben de zaten ne olduğunu şaşırdım. Güzel giyimli, şık birisiydi" dedi.

"Önce tabelanın üstüne, oradan da aşağı düştü"

Olayın bir başka tanığı olan Mekan Çelik ise, "Dükkanın önündeydim, sandalyede oturuyordum. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Yukarıda birden bire mont gibi bir şey düştü. Baktım çocuk olduğu gibi aşağı düştü. Önce tabelanın üstüne, oradan da aşağı düştü. Çocuk düşer düşmez belki bir şey yaparız diye herkes başına toplandı" diye konuştu.

Tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarını tamamlamasının ardından AVM'ye girişler yeniden açıldı. Öte yandan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin hastanedeki yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, C.D.'nin düşme nedenini araştırıyor.