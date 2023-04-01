Nişanlısını öldüren sanık kendini böyle savundu: Aldattığı için öldürdüm

Geçen yıl 30 Nisan'da meydana gelen olayda İdris Nesim (38), ayrılmak isteyen nişanlısı Dilek Ceylan ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada Nesim, Ceylan'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Nesim'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapisle yargılanmasına başlandı.

"BENDEN SOĞUDUĞUNU HİSSETTİM"

Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan Nesim, Dilek Ceylan ile 2018 yılında tanıştıklarını, bir keresinde tartıştıklarını söyleyerek, "Ben 1-2 tokat attım. 'Küçükken annem ve babamdan sonra da eşimden dayak yedim, şimdi de sen bana vurdun' dedi. Olaydan sonra benden soğuduğunu hissettim. Kız kardeşiyle, eşiyle, kızıyla neredeyse herkesle konuştum. Bunun üzerine evlilik teklifi ettim, o da kabul etti" dedi.

"HAYATINDA BAŞKA BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Nesim, savunmasının devamında ise "Bir ay sonra tekrar aramız bozuldu. Biraz saldırgan bir yapısı vardı, tartışmalarda psikolojik baskı yapardı bana. Bir arkadaşı bana Dilek'in hayatında başka birisi daha olduğunu söyledi. Bunu ona sorduğumda küfretti 'sen sanki beni aldatmadın' dedi. Ne yapacağımı şaşırdım, yanımdaki silahla sıktım" ifadelerine yer verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.