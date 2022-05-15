Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi

Demirören Haber Ajansı - Cem Sürmeneli - Güncel
 - Güncelleme:
Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir nişan etkinliğinde dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastanel kaldırıldı.

ALAPLI, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir nişan etkinliğinde dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastanel kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çamcılar Köyü'nde 60 kişinin katıldığı nişan töreninde ikram edilen tavuk yemeğini yiyenlerden bir kısmı rahatsızlanarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 19 kişi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin tavuktan numune aldığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedavisi tamamlanan 19 kişi taburcu edildi.


Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli - Güncel

Devlet Hastanesi, Alaplı, Tavuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title