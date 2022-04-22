BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Nisan sonu Şırnak'ta 10 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Nisan sonu olmasına rağmen 10 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları sürüyor.

Sıcak havalar artış göstermesine rağmen bahar ayında Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 10 metreyi kadar devam ediyor. Kar yoğunluğundan kapanan yaylaların yollarını açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare Ekipleri, ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekipleri, 6 aydır karla mücadele ediyor. Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgelerde ekskavatör ve kepçelerle yol açılıyor. 15 gündür yayla yollarını göçerler için açmaya çalışan ekipler, zorlu çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında bulunan ekskavatör operatörü Mikail Gök ile yapılan telefon görüşmesinde, 6 aya yakındır karla mücadele ettiklerini, göçerler için kapalı yolları açtıklarını aktardı. Yaylaya çıkma vakti geldiğini ifade eden Gök, karın bazı yerlerde geçit vermediği için verilen talimat üzerine yolu açmaya çalıştıklarını, ekskavatör kepçesinin boyunu aşan karda tüneller açıp ilerlediklerini kaydetti.