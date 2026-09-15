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Nişan için geldiği Bolu’da fenalaştı, ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildi

Nişan için geldiği Bolu’da fenalaştı, ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildi
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BOLU’ya akrabasının nişanı için gelen M.Y. (17), fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

BOLU'ya akrabasının nişanı için gelen M.Y. (17), fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Daha önce böbrek nakli olduğu belirtilen M.Y., burada 3 günlük tedavisinin ardından ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Rahatsızlığı nedeniyle 2023'te böbrek nakli olan M.Y., geçen pazar günü ailesiyle akrabasının nişanına katılmak için Bolu'ya geldi. Akrabalarının evinde tansiyonunun bir anda yükselmesiyle fenalaşan M.Y., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tetkiklerinin ardından M.Y. hastanede tedaviye alındı. 3 gündür hastanede bulunan gencin, böbrek naklinin yapıldığı Antalya'daki hastanede tedavisinin devamına karar verildi. İşlemlerin ardından ambulansla hastanenin helikopter pistine getirilen M.Y., buradan hava ambulansına nakledildi. M.Y, hava ambulans ekibi tarafından helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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