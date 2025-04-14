Nisan Ayında Yaşanan Kar Yağışı Su Samurlarını Sevindirdi

Nisan ayında kar yağdı, su samurları keyfini çıkardı

SİVAS - Sivas'ta Nisan ayında etkisini gösteren kar yağışı doğayı beyaza bürürken, Zara ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları karda oynarken görüntülendi.

Sivas'ta Nisan ayında gösteren artıran kar yağışı, baharın ortasında kenti adeta yeniden kışa döndürürken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, evinde oturduğu esnada kar yağışını izlemek için camdan dışarı baktı. Bu sırada karla kaplı arazide hareket eden bir şeyler olduğunu fark eden Güler, dikkatli bir şekilde baktığında karın içinde nesli tüketmekte olan su samurlarının oynadığını fark etti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü.

"Güzel bir görüntü oluştu"

Su samurlarını gören Erhan Güler, su samurlarını her akşam gördüğünü ifade ederek, "Ben su samurlarını evden dışarı baktığımda, Kızılırmak civarında gördüm. O anları kayıt altına aldım. 4 tane su samuru görüntüledim. Her akşam orada balık tutuyorlar. Güzel bir görüntü oluşuyor" diye konuştu.