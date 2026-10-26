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Ningxia Shapotou'da Acem ceylanı popülasyonu istikrarlı artıyor

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Ningxia Shapotou'da Acem ceylanı popülasyonu istikrarlı artıyor
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Ningxia'daki Shapotou Doğa Koruma Alanı'nda kum kontrolü bitki örtüsünü artırdı, yaban hayatı alanlarını iyileştirdi. İzleme çalışmaları, ikinci sınıf koruma altındaki Acem ceylanının bölgede birden fazla koloni oluşturduğunu ve popülasyonunun istikrarlı arttığını gösteriyor.

YİNCHUAN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei Shapotou Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda kararlılıkla sürdürülen kum kontrolü çalışmaları sonucunda son yıllarda bitki örtüsü belirgin şekilde artarken, yaban hayatı yaşam alanları da sürekli iyileşiyor.

İzleme çalışmaları, Çin'de ulusal ikinci sınıf koruma altındaki türler arasında yer alan Acem ceylanının bölgede birden fazla koloni oluşturduğunu ve popülasyonunun istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
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