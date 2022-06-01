Nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor: Koparmanın cezası 73 bin lira - Haberler

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Nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor: Koparmanın cezası 73 bin lira

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor: Koparmanın cezası 73 bin lira

Kahramanmaraş'ta bulunan Nilüfer Gölü, kirlilik tehdidi ile boğuşuyor.

Kahramanmaraş'ta bulunan Nilüfer Gölü, kirlilik tehdidi ile boğuşuyor.

Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi'ndeki ender türlerden biri olan nilüfer çiçekleri, kirlilik nedeniyle tekrardan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Koruma altında olan nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 73 bin lira.

Güzelliği ile görsel şölen sunan nilüfer çiçekleri uzun süredir kirlilikle boğuşuyor. Nilüfer çiçeklerinin bulunduğu bölgenin tekrardan temizlenmesi gerektiğini söyleyen doğa sever Doğan Yenigül, "Nilüfer Gölü'nün koruma altına alınmasını istiyoruz. Daha önce de gündeme getirildi, temizlendi fakat göl tekrardan kirlilik içinde. Nilüfer çiçekleri şu an kirlilikten dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yetkililerden bir an önce Nilüfer Gölü'nün yok olmaması adına önlem almasını istiyoruz" dedi.

(Fazilet Çomruk-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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