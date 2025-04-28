Nilüfer Çayı'nda Sıra Dışı Görüntü: Büyük Ak Balıkçıllar

Nilüfer Çayı'nın yolunu şaşıran "ak" misafirleri

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesi merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nda beslenen iki büyük ak balıkçıl, beslenirken görüntülendi.

Çayın Özlüce Mahallesi kısmına gelen büyük ak balıkçıllar, son günlerde kirliliği ile gündemde olan, genellikle ördeklerin görüldüğü Nilüfer Çayı'na indi. Türkiye'de genellikle Batı Karadeniz kıyılarında, Trakya ve Ege bölgesinde görülen bu kanatlıların kent merkezinde Nilüfer Çayı'nda görülmesi şaşırttı. Asıl besin kaynakları balık ve suda yaşayan böcekler olan büyük ak balıkçılar, çay ve derelerde kıyılarında kurbağa ve böcekle de beslenebiliyor.

Nilüfer Çayı'nda beslenen büyük ak balıkçılar, bir süre sonra kanatlanıp gözden kayboldu.