Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
Topluma 'Deprem' korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Korku pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Nilüfer Çayı'nda Sıra Dışı Görüntü: Büyük Ak Balıkçıllar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer Çayı'nda iki büyük ak balıkçıl, çayın kirliliği ile ilgili tartışmaların ortasında görüntülendi. Genellikle Karadeniz, Trakya ve Ege bölgelerinde görülen bu kuşlar, kent merkezinde şaşkınlık yarattı.

Nilüfer Çayı'nın yolunu şaşıran "ak" misafirleri

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesi merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nda beslenen iki büyük ak balıkçıl, beslenirken görüntülendi.

Çayın Özlüce Mahallesi kısmına gelen büyük ak balıkçıllar, son günlerde kirliliği ile gündemde olan, genellikle ördeklerin görüldüğü Nilüfer Çayı'na indi. Türkiye'de genellikle Batı Karadeniz kıyılarında, Trakya ve Ege bölgesinde görülen bu kanatlıların kent merkezinde Nilüfer Çayı'nda görülmesi şaşırttı. Asıl besin kaynakları balık ve suda yaşayan böcekler olan büyük ak balıkçılar, çay ve derelerde kıyılarında kurbağa ve böcekle de beslenebiliyor.

Nilüfer Çayı'nda beslenen büyük ak balıkçılar, bir süre sonra kanatlanıp gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER AKPINAR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.