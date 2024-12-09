Niksarlılar Bir Araya Geldi: Dayanışma Programı Düzenlendi

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, bir araya geldi.

Samsun Niksarlılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (SAMNİKDER) Atakum ilçesindeki bir restoranda program düzenlendi.

Programa katılan Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, ilçede yürütülen çalışmalar ve yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.

Birlik ve beraberliğe değinen Tepebaşı, Niksar ile Samsun arasında gönül köprüsü kurduklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Caner Yılmaz ise katılımlarından dolayı Tepebaşı'na, iş insanlarına ve Niksarlı hemşehrilerine teşekkür etti.

Yılmaz, katkılarından dolayı Tepebaşı'na, eski dernek yönetimine ve iş insanlarına plaket verdi.