Niksar Kaymakamı Perçi'den şehit ailesine ziyaret

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, şehit polis memuru Tuncay Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Perçi'ye ziyarette eşi Fadime Perçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Fazıl Gültekin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aşır Ünaldı, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Dürdane Kaya ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan eşlik etti.

Kaymakam Perçi, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
