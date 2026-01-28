Haberler

Niksar Kaymakamı Perçi, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasında seçimini yaptı. Oylamada çeşitli kategorilerdeki anlamlı fotoğraflara oy veren Perçi, fotoğrafçıları kutladı.

Tokat'ın Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Perçi, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçen Perçi, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini tercih etti.

Perçi, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'ın "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğrafın birbirinden anlamlı olduğunu ifade eden Perçi, fotoğrafları çeken muhabirleri kutladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
