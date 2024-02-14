Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde cami inşaatını inceledi
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden Danışment Melik Ahmet Gazi Camisi'nin inşaatını inceledi. İlçe Müftüsü İlhami Şahin ile birlikte incelemelerde bulunan Çeçen, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonak beldesinde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi.
Beldede, 150 kişinin ibadet yapabileceği Danışment Melik Ahmet Gazi Camisi'nin inşaatı sürüyor.
Kaymakam Çeçen, İlçe Müftüsü İlhami Şahin ile cami inşaatında incelemede bulundu.
İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çeçen, çalışanlarla da sohbet etti.