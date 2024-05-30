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Tokat'ın Niksar ilçesinde Şehit Uğur Bora Kütüphanesi açıldı

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Kaymakam Ekrem Çeçen, Yolkonak 75. Yıl İlkokulu bünyesinde hazırlanan kütüphanenin açılışına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Şehit Uğur Bora Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Çeçen, kütüphanenin beldeye hayırlı olmasını dileyerek, şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Ekrem Çeçen, şehit Uğur Bora anısına Yolkonak 75. Yıl İlkokulu bünyesinde hazırlanan kütüphanenin açılışına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kaymakam Çeçen ve katılımcılar tarafından "Şehit Uğur Bora Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

Çeçen, Şehit Uğur Bora Kütüphanesi'nin beldeye hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek nesillerimizin daha bilinçli yetişmesi ve şehidimizin adının yaşaması için açılan kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle şehidimiz Uğur Bora ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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